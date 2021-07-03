В ЕАЭС запустят единую систему поиска работы

Общая система позволит соискателям и работодателям со всего ЕАЭС искать себе место работы или сотрудников.

С 1 июля 2021 года в промышленную эксплуатацию будет запущена унифицированная система для поиска работы на территории Евразийского экономического союза — «Работа без границ». Поисковая система обеспечит доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий в информационных системах членов ЕАЭС.

«Для одновременного запуска общей интеграционной системы совместно с зарубежными коллегами были подготовлены основные информационные системы по поиску работы на территории государств-членов: армянская информсистема «Горц», информпортал госслужбы занятости Республики Беларусь, кыргызский портал «Занятость», информсистема «Работа в России», и, конечно, наш портал «Енбек», — рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Общая система позволит соискателям и работодателям со всего ЕАЭС искать себе место работы или сотрудников по вакансиям и резюме, собранным, верифицированным и опубликованным на национальных биржах труда.