Казахстанские школьники взяли бронзу на IOI-2021

Четыре медали оказалось в копилке нашей сборной на международной олимпиаде по информатике.

Четыре бронзовые медали завоевала казахстанская сборная на 33-ей Международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2021 (International Olympiad in Informatics). Она проводилась в Национальном университете Сингапура в онлайн-формате с 19 по 28 июня. Всего в интеллектуальном конкурсе приняли участие 351 школьник из 88 стран мира. Казахстан на международном уровне представляли четыре школьника из Нур-Султана, Алматы и Уральска. Все они призеры и победители Республиканской предметной олимпиады по информатике. Их готовили тренеры IT- университетов страны.

На олимпиаде наши участники выполнили шесть алгоритмических задач в два этапа, продемонстрировав высокие знания в области информатики. В итоге в копилке сборной четыре бронзовые медали. Их обладатели — Максотов Жамбыл, Мукимбеков Мансур, Ашуров Альтаир, Сахмолдин Мухаммадариф.

«Такие успехи казахстанских школьников на международных интеллектуальных соревнованиях говорят как о качестве образования, так и о выдающихся способностях отечественных тренеров, поддержке родителей и воле самих школьников. Мы поздравляем победителей с высокими результами! Со своей стороны, Министерство образования и науки РК продолжит работу по созданию комфортных условий для самореализации учеников», — отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

Напомним, что в прошлом году Международная олимпиада по информатике также проходила дистанционно. Тогда сборная Казахстана завоевала одну серебряную медаль.