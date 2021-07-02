Киберследователь, блокчейн-технолог и прочие профессии, которые нам пророчат в 2025–2030 годах

Названы новые и исчезающие профессии в сфере информационных технологий.

В первом квартале 2021 года в сфере информации и связи в РК было занято 162,3 тыс. человек — на 2,6% больше, чем годом ранее. Половина всех занятых находится в мегаполисах — Алматы (39 тыс. человек), Нур-Султане (32,6 тыс. человек) и Шымкенте (11,8 тыс. человек). Наименьшая численность занятых в секторе приходилась на Кызылординскую область: всего 2,5 тыс. человек — сразу на 18,4% меньше, чем в первом квартале 2020 года, сообщает Ranking.kz.

Номинальная заработная плата в секторе составила 328,1 тыс. тг — на 7,4% больше, чем годом ранее. При этом реальный рост покупательской способности зарплат в секторе составил незначительные 0,1% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Больше всего в секторе получают работники сферы компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг (354,6 тыс. тг), меньше всего — работники производства кино, телепрограмм и музыкальных записей (218,1 тыс. тг). Работники связи получали 345 тыс. тг, издательской деятельности — 339,6 тыс. тг, сферы создания программ и телерадиовещания — 267,8 тыс. тг, информационных служб — 258,6 тыс. тг. В региональном разрезе больше, чем в среднем по РК, в секторе информации и связи зарабатывают в столице и Алматы. Меньше всех зарабатывают в Туркестанской области: 118,4 тыс. тг.

Атлас профессий Электронной биржи труда прогнозирует в скором времени появление 40 новых профессий в сфере IT, еще 6 профессий трансформируются, 9 — исчезнут. В 2030 году, по данным отраслевых экспертов, исчезнут такие профессии, как аналитик службы поддержки, оператор call-центра по поддержке пользователей ИКТ, консультант по системам, разработчик web-страниц, мастер по обработке цифровой информации, специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем, консультант по поддержке пользователей ИКТ, администратор web-сайтов, техник web-сайтов, web-мастер, специалист-техник по web.

Среди новых профессий в стране уже сейчас требуются DevOps-инженеры. В 2020 году ожидалось появление таких профессий, как архитектор ИТ-экосистем, MVP-manager, product-manager, R& D-manager. Через четыре года, в 2025-м, страна будет нуждаться в архитекторах периферийных вычислений, блокчейн-технологах, проектировщиках искусственных нейронных сетей, разработчиках универсального ИИ, IoT-специалистах, технологах ИИ и т. д.

Еще через девять лет, в 2030 году, должны появиться такие профессии, как цифровой юрист, киберадвокат, киберследователь, оператор интеллектуальных киберфизических инфраструктур, технолог квантового компьютинга, квантовый криптолог. К 2040 году прогнозируют появление инженера-киборгизатора и инструктора по киборгизации.

Среди трансформирующихся профессий, по мнению создателей атласа, шифровальщика данных сменит квантовый криптограф, аналитика баз данных — оператор интеллектуальных баз данных, специалиста по верстке/разработке архитектуры графического интерфейса — разработчик нейроинтерфейсов, сетевого/системного аналитика — оператор интеллектуальных киберфизических систем, сетевого/системного администратора — оператор интеллектуальных киберфизических систем, web-разработчика — разработчик реальностей.