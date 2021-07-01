Более 30 тысяч пассажиров обслужили эко-такси в Алматы

Алматинский молодежный стартап по перевозке пассажиров на электро-такси «Blue Sky Energy» набирает популярность среди гостей и жителей города.

Проект стартовал в октябре 2020 года. В течение зимы активные потоки работали по направлению Медеу-Шымбулак, а позже ареал работы такси на электромобилях расширился на весь город. Сейчас в числе клиентов компании — отели, различные компании, частные лица. С момента запуска Blue Sky Energy перевезла на экологичном транспорте более 30 тысяч пассажиров, большую часть из которых составили туристы из регионов Казахстана, СНГ и дальнего зарубежья.

«Наш проект позволил снизить объем выбросов углекислого газа в атмосферу Алматы более, чем на 200 кг. И с каждым годом мы планируем увеличивать охват эко-перевозок. Основная наша миссия — показать преимущества электромобилей. Помимо экологичности они бесшумны, не „капризны“ в обслуживании и экономичны. 100 км пробега на электромобиле обойдутся всего в 250 тенге при условии подзарядки в домашних условиях. Плюс на данные авто нет транспортного налога, утилизационного сбора, пошлина нулевая, действует скидка 50% при первичной регистрации. Также у электромобиля нет привычного мотора, а соответственно, нет расходов на масло и другие материалы, по сравнению с автомобилями на бензине», — рассказал соучредитель компании Ауэз Тулегенов.

Стартап «Blue Sky Energy» организовали трое молодых ребят, которые вложили в него около 100 млн тенге. Компания закупила 9 электромобилей для таксопарка на территории международного аэропорта, установила 5 зарядных станций по городу. В 2020 году при консультационной поддержке Центра предпринимательства «Qoldaý» в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025» предприниматели получили безвозмездный грант в размере 3,2 млн тенге для установки зарядной станции для электромобилей. Проект позволил создать более 30 рабочих мест.

«У нас в таксопарке очень большие пробеги в сутки. Этим проектом мы хотим показать, что, если человек может ездить на электро-такси, то он точно сможет ездить на электромобиле в личном пользовании. Более того, 1 км проезда в электро-такси экономит выбросы углекислого газа на 1 грамм, и при годовом пользовании это будут уже не граммы, а тонны. Тем самым, пересаживаясь на электромобиль, алматинцы смогут внести вклад в улучшение экологии города. Оставить чистый, свежий воздух для будущих поколений. Проблема в неосведомленности наших граждан. Многие считают, что электромобили у нас завозят состоятельные граждане. Это новые автомобили стоимостью около 50-150 тысяч долларов. Но не все знают, что есть и доступный электромобиль с пробегом 20-30 тыс. км, сроком эксплуатации до трех лет, который стоит около 7 млн тенге. К тому же в Казахстане не развита сеть зарядных станций, относительно дешевый бензин среди стран СНГ. Я думаю, в перспективе мы придем к тому, что наши граждане будут пересаживаться на экологичные виды транспорта. Это тренд, который сейчас наблюдается во всех развитых странах», — считает Ауэз Тулегенов.

В планах компании к 2026 году расширить эко-таксопарк до 500 электромобилей, увеличить число зарядных электростанций до 300 штук, а также масштабировать проект в крупных городах страны. Кроме того, молодые предприниматели надеются привлечь зарубежные инвестиции, учитывая поддержку эко-инициатив во всем мире и нарастающий спрос на электромобили в Европе и США.