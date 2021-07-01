Казахстан улучшил позиции в Глобальном индексе кибербезопасности

Опубликован очередной отчет Международного Союза Электросвязи ООН, в котором Казахстан поднялся до 31 места.

29 июня 2021 года состоялась конференция Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН, на которой представлено четвертое издание отчета по Глобальному индексу кибербезопасности. По результатам проведенного анализа экспертами МСЭ ООН, Республика Казахстан поднялась на 9 позиций и занимает 31 место (ранее — 40) в Глобальном индексе кибербезопасности. В региональном рейтинге Казахстан расположился на втором месте, после Российской Федерации.

В отчете за 2020 год Казахстан занимал 40 место, в 2019 — 83 место, а еще ранее не входил и в ТОП-100.Стоит отметить, что по рейтингу Казахстан обошел Китай (33 место) и Израиль (36 место).

Критериями рейтинга являются законодательная база, технические и организационные мероприятия, деятельность на международной арене и создание потенциала для развития сферы кибербезопасности. Глобальный индекс кибербезопасности МСЭ является основным индикатором в сфере кибербезопасности в стратегических программах HR, таких как «Киберщит» и «Цифровой Казахстан».

Как отметили в МСЭ, индекс за 2020 год подтверждает, что страны работают над повышением уровня своей кибербезопасности, несмотря на связанные с Covid-19 проблемы, а также стремительный переход повседневной деятельности и социально-экономических услуг в цифровую сферу. Эксперты отмечают, что сильными сторонами киберготовности Казахстана являются технические, законодательные и кооперативные меры, нацеленные на создание и укрепление технических институтов и партнерства между органами, вовлеченными в обеспечение информационной и кибербезопасности.