МЦРИАП открывает «Окно возможностей»

Предусматриваются мероприятия по созданию условий для развития отечественных ИКТ-оборудования и ПО с использованием open-source.

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК выполняется поручение Главы государства от 12 февраля 2020 года № 20-777 к записке «Окно возможностей» для развития отечественного производства ИКТ-оборудования и программного обеспечения на базе open source (открытых) решений. В рамках выполнения этого поручения утверждена Дорожная карта на 2020–2023 годы, предусматривающая конкретные мероприятия по созданию условий для развития отечественных ИКТ-оборудования и программного обеспечения с использованием open-source.

В настоящее время, исполнен ряд мероприятий дорожной карты, в том числе:

1) проведен анализ планов развития ГО и квазигоссектора, операторов связи по мобильным (3G/4G/5G) и фиксированным сетям, с определением потребностей в ПО и ИКТ оборудовании на 2021 год (информация была предоставлена неполная).

2) проведена оценка возможности и объемов ПО и ИКТ оборудования (сетевого оборудования) для реализации проектов на базе open source решений на 2021 год.

3) Разработан и согласован с государственными органами и заинтересованными организациями план перехода государственных органов и квазигосударственного сектора на отечественное ПО и ИКТ-оборудование на базе open-source решений.

«Информируем вас о потребностях в государственных органах по ПО и ИКТ-оборудованию. За более детализированной информацией просим вас обратиться по номеру +7 707 853 48 88 или написать на электронный адрес sorazgaliyev@zerde.gov.kz», — добавили в ведомстве.