В отчете, посвященном технологиям разработки корпоративного ПО без программирования, Террасофт делится эксклюзивными данными о стратегиях цифровой трансформации.

Компания «Террасофт Россия», производитель low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM, опубликовала свой первый отчет «Рынок low-code/no-code: состояние и перспективы 2021». Материал содержит эксклюзивные данные о стратегиях цифровой трансформации, текущей роли low-code/no-code платформ в проектах автоматизации, а также вызовах и возможностях для внедрения low-code/no-code технологий в будущем.

В основе отчета лежат результаты глобального исследования, которое c декабря 2020 года по январь 2021 года проводила компания. В подготовке материала участвовали внешние эксперты из Valoir — организации, занимающейся исследовательской и консалтинговой деятельностью на стыке бизнеса и ИТ.

«Мы задавали аудитории (а это как представители сообщества Creatio, так и внешние респонденты) вопросы о цифровизации, опыте использования low-code/no-code технологий, а также об их видении будущего разработки без программирования. Участники предоставили ценнейшую информацию, которой мы рады поделиться с публикой. Уверен, что исследование поможет лидерам цифровой трансформации по-новому взглянуть на low-code/no-code и найти новые пути для построения устойчивого бизнеса», — отметил Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия».

Участие в опросе приняли более 1000 бизнес- и ИТ-лидеров из числа тех, кто использует low-code/no-code технологии или рассматривает такую возможность. Респондентами стали представители из различных отраслей и регионов, включая Европу, Азию, Северную и Латинскую Америку, Африку, Австралию и Океанию. В совокупности были получены ответы из более чем 90 стран мира.

Онлайн-опрос был ориентирован на топ-менеджеров организаций, включая CEO, технических директоров, ИТ-директоров, руководителей digital-направлений и лиц, ответственных за цифровую трансформацию в своих компаниях. Участники представляли организации разных размеров — от малых и средних компаний до корпоративного сектора и крупных предприятий.

В числе ключевых выводов отчета:

— Бизнес-лидеры видят потенциал для low-code/no-code технологий стать драйвером цифровой трансформации. При этом 60% респондентов отметили, что основным препятствием для внедрения low-code платформ является недостаток знаний и опыта работы с ними.

— Ключевыми преимуществами low-code платформ названы быстрый запуск новых решений (38%), а также снижение затрат на разработку корпоративного ПО (34%). Это говорит о том, что внедрение инноваций имеет приоритетное значение, когда речь идет о получении конкурентного преимущества.

— Сегодня low-code используется, в основном, для разработки кастомных приложений в отдельных бизнес-подразделениях, таких как продажи, маркетинг, сервис, HR или финансы.

— Сегодня только 6% low-code разработки выполняется бизнес-пользователями без участия ИТ-специалистов. Это говорит о перспективах дальнейшего смещения разработки к концепции no-code, что даст возможность создавать корпоративные приложения любой сложности без навыков программирования или специального обучения.

На сайте «Террасофт» можно скачать полную версию отчета «Рынок low-code/no-code: состояние и перспективы 2021», чтобы узнать больше о текущем уровне автоматизации в организациях, трендах цифровой трансформации и перспективах развития рынка low-code/no-code.

Программные продукты Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. В линейку программных решений Creatio входят продукты для построения и автоматизации бизнес-процессов, а также готовые CRM-системы в разных конфигурациях. В основе продуктов Creatio лежит интеллектуальная low-code платформа, которая позволяет выполнять настройку программных решений без навыков программирования.