Бюро МФЦА выделяет гранты для женщин в IT

Участницы конкурса Women In Tech могут выиграть гранты на обучение в Школе высоких технологий QWANT.

Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА объявило конкурс для женщин-программистов Women In Tech для обучения в Школе высоких технологий QWANT. Для участия в конкурсе соискательницам необходимо написать эссе на английском языке о том, почему они хотят учиться в QWANT и какой вклад они могут внести в развитие школы, а также пройти бесплатный месячный курс по основам программирования. Победительницы конкурса получат полное финансирование обучения в школе программирования на уникальной платформе Qwasar из Кремниевой Долины по востребованным IT-направлениям — разработка сайтов и программного обеспечения, анализ данных.

QWANT — это инновационная школа программирования по подготовке специалистов в области ИКТ. Школа открывает возможности для всех желающих изучать программирование по методике, объединившей передовой опыт лучших школ программирования Европы и США. Прием заявок продлится до 30 июня 2021 года. Принять участие в конкурсе смогут все желающие женщины из стран СНГ. Длительность обучения в программе составит девять месяцев. Участницы, которые получат гранты на обучение, должны запланировать в своем графике не менее 20-40 часов в неделю.