В Кыргызстане может открыться представительство Starlink

Компания Илона Маска намерена обеспечить все население планеты доступным и быстрым спутниковым интернетом.

SpaceX рассматривает возможность открытия в Кыргызстане представительства Starlink. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития (МЦР). Глава МЦР Дастан Догоев рассказал, что встретился со старшим менеджером Starlink Market Access Брайаном Шеписом, передает Sputnik.

«Обсуждались вопросы обеспечения высокоскоростным широкополосным доступа к интернету в труднодоступных местах, социальных объектов и школ в отдаленных регионах страны, а также для уязвимых слоев населения. Компанией SpaceX запрошена дополнительная информация по перечню технических требований и достигнута договоренность о развитии дальнейшего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая SpaceX для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к интернету. Программа направлена на улучшение и расширение интернет-связи по всему земному шару. SpaceX планирует в рамках проекта запустить более 11 тысяч спутников до сентября 2021 года. Предполагается, что это позволит обеспечить все население планеты доступным и быстрым спутниковым интернетом. В рамках проекта компания хочет развить скорость доступа в 1 гигабайт в секунду. Инвестиции в программу Starlink оценивают в 10 миллиардов долларов. Месячная абонентская плата за StarLink составляет 99 долларов. Для использования интернета нужно купить терминал с антенной и роутер Wi-Fi, комплект обойдется пользователям почти в 500 долларов.

В SpaceX отметили, что на начальном этапе предоставления доступа к спутниковому интернету установка оборудования занимает около пяти минут, в будущем этот показатель сократится до трех минут. Для установки не требуются какие-либо специальные знания.