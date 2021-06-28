«Умный» пешеходный переход появился в Алматы

Он установлен АО «Транстелеком» в рамках развития программы Smart Sity.

В городе Алматы специалистами АО «Транстелеком» была запущена система «Умный пешеходный переход». Проект реализован в пилотном режиме в микрорайоне «Шанырак», Его целью является повышение безопасности на дорогах. Благодаря датчикам автоматической подсветки участка дороги «умный пешеходный переход» дает возможность безопасно переходить дорогу в темное время суток. При обнаружении одним из датчиков движения пешехода, сигнал передается в программное обеспечение, тем самым активируя автоматическое включение световых табло «Осторожно, пешеход!» по обоим направлениям движения.

Таким образом система дополнительно предупреждает водителя не только о том, что впереди его ждет пешеходный переход, но и о том, что в данный момент на нем находятся люди. Особенную актуальность комплекс приобретает на тех участках дороги, где пешеходный переход плохо просматривается из-за особенностей местности. Также система оснащена видеокамерой с обзорным сканером и отличной детализацией.

Еще одно преимущество системы — это проекционные зебры. Ключевая особенность технической новинки — обеспечение видимости перехода зимней ночью, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов. Направленный свет позволяет видеть переход и людей на нем на большом расстоянии. Кроме того, яркая световая разметка не истирается колесами и привлекает к себе внимание издалека.

Система подключена к дистанционной настройке режимов работы. Это удаленный мониторинг состояния каждого из элементов пешеходного перехода, экстренное уведомление в случае неисправностей и нештатных ситуаций. Устройство работает с помощью беспроводной сети с использованием «облачной» инфраструктуры по каналам GSM (3G), LoRa, NB-IoT и XNB. Управление реализуется в автоматическом режиме.

АО «Транстелеком» планирует дальнейшее масштабирование и тиражирование данной системы, а также развитие аналогичных проектов по Алматы и всему Казахстану.