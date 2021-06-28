Наша страна заняла 13 место среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Международная организация Findexable опубликовала ежегодный рейтинг развития финтех-экосистем «Global Fintech Rankings» с учетом оценки локальной инфраструктуры, регуляторной среды, количества и качества финтех-компаний на рынке. Рейтинг представляет наиболее полную информацию о финтех-экосистемах по всему миру: рейтинг страны/города, ключевые факты об экосистеме страны/города, истории успеха стартапов страны/города. В рейтинге использовалась информация 264 городов, 83 стран, 11 000 финтех компаний.

На первых пяти строчках расположились такие страны, как США, Великобритания, Израиль, Сингапур и Швейцария. Казахстан впервые вошел в рейтинг The Global Fintech Index 2021, заняв 13 место среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Вхождение в рейтинг „Global Fintech Rankings“ является важным показателем для МФЦА, так как развитие финтех-экосистемы — один из основных приоритетов. Финтех МФЦА — первый регулятор в регионе СНГ, который внедрил международную „регуляторную песочницу“ для тестирования новых продуктов и сервисов в облегченном регулятивном режиме. Финансовый центр создает благоприятные условия и предоставляет высококачественную инфраструктуру для развития рынка финансовых технологий. МФЦА ставит своей целью объединить всех региональных участников рынка для стимулирования создания и внедрения новых продуктов, повышения уровня человеческого капитала и ноу-хау, а также развития предпринимательского мышления», — заявили в МФЦА.

Для развития финансовых технологий в МФЦА создан Финтех Хаб, который предлагает программы поддержки стартапов, развивает направления корпоративных инноваций, венчурного капитала, центр компетенций. На данный момент на базе Финтех Хаб МФЦА зарегистрировано более 120 стартапов из Казахстана и Центральной Азии. Из них 37 стартапов были представлены на признанных на международной арене площадках и конкурсах стартапов, а в «регуляторную песочницу» было принято 32 финтех-стартапа в режиме тестирования и развития новых бизнес-моделей.