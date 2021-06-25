У Ricoh в Средней Азии новый руководитель

Задача Марии Усольцевой на новом посту — развитие бизнеса и взаимодействие с партнерами.

ООО «РИКО Рус» сообщает о том, что с 15 июня 2021 года к команде Ricoh Rus присоединилась Мария Усольцева, национальный менеджер региона «Средняя Азия» (департамент продаж в странах СНГ). Задача Марии на новом посту — развитие бизнеса Ricoh на территории Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, а также взаимодействие с заказчиками и партнерами всех уровней.

«Мы следуем стратегии дальнейшего расширения бизнеса компании в странах Азии и значительного увеличения присутствия Ricoh в регионах. Мы транслируем рынку, что Ricoh — не только производитель устройств самого высокого качества, но и команда, готовая подобрать и реализовать комплексные решения под любые задачи каждого клиента. Все мы знаем, что сейчас непростое время, но именно теперь — время перемен! Мы за использование всех возможностей, которое дает нам завтрашний день. Мы уверены, что нынешние и будущие обладатели решений Ricoh с нами на одной волне!», — заявили представители компании.