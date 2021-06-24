Все 40 турбин ветропарка в Жанатасе введены в строй

Китай помогает построить в Казахстане крупнейшую ветряную электростанцию в ЦА.

Крупнейший в Центральной Азии ветроэнергетический проект с генерирующей мощностью 100 мегаватт был подключен к сети в минувшее воскресенье. В ветропарке установлено 40 турбин Envision мощностью 2,5 МВт каждая, он расположен недалеко от города Жанатас на участке в 233,5 га. Ветряная электростанция способна вырабатывать 350 млн киловатт-часов электроэнергии в год, что может удовлетворить суточную потребность в электроэнергии 1 млн домохозяйств. Подрядчик проекта — Chengdu Engineering Corporation Limited, одна из дочерних компаний китайского государственного предприятия Power Construction Corporation of China. Проект был назван крупнейшим инвестиционным проектом в области ветроэнергетики в Центральной Азии.

Ожидается, что ветряная электростанция будет ежегодно экономить примерно 110000 тонн угля, что позволит значительно сократить парниковый эффект. Проект поможет сократить выбросы диоксида серы (на 1 031 тонну), оксидов азота (934 тонны), углекислого газа (289 000 тонн), дыма и пыли (322 тонны) и золошлаков (32 900 тонн) в год.

Каждая ветряная турбина весит около 300 тонн и достигает почти 150 метров в высоту. Ветряная электростанция была включена в список казахстанско-китайских проектов сотрудничества в 2018 году, а строительство началось в июле 2019 года. Первая партия ветряных турбин была подключена к сети в сентябре 2020 года. Все 40 ветряных турбин введены в эксплуатацию в июне 2021 года.

При разработке проекта озвучивалось, что электростанция будет полностью автоматизирована и проработает 20 лет без каких-либо капитальных ремонтов. Она должна управляться из диспетчерской на подстанции через систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Проект поддерживается меморандумом о взаимопонимании между Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Министерством энергетики Республики Казахстан. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 160 миллионов долларов, из которых 70% предоставлено за счет кредита консорциума международных финансовых организаций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и его партнеры подписали синдицированную сделку на 95,3 млн долларов на строительство проекта. Финансирование использовано на строительство и эксплуатацию ветряной электростанции, а также на строительство соединительной линии 110 кВ с национальной энергосистемой. ЕБРР предоставило финансирование в размере до 24,8 млн долларов, а оставшуюся часть кредита предоставляют АБИИ (34,4 млн долларов), Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC, 13,3 млн долларов) и Зеленый климатический фонд (GCF, 22,9 млн долларов).