Доступ к интернету имеется у 9 из 10 домохозяйств страны

Капитальные инвестиции в сферу телекома выросли на 62% за год.

Вхождение в ТОП-30 развитых стран мира — часть национальной государственной политики РК. Основополагающую роль в жизни населения играет инфраструктура, а одним из важнейших условий развитого государства является уровень благоустройства жилья. Сегодня уровень благоустройства в РК недостаточно высок. Кроме того, наблюдается большая разница в обеспечении необходимой инфраструктурой в городской и сельской местности, хотя 41% населения проживает в селе. Это подтверждается результатами обследования домохозяйств страны Бюро национальной статистики АСПиР РК. Так, например, по данным ведомства, в 2020 году сетевым газом было обеспечено всего 48,6% домохозяйств, из них в городской местности — 53%, в сельской — 40,9%. Центральным отоплением обеспечено 50,9% домохозяйств, при этом в городской местности показатель достиг 77,7%, а в сельской — всего 3,3%. Показатели по водоснабжению также оставляют желать лучшего. Водопровод в доме имеют 77,4% домохозяйств в стране, причем в сельской местности — только 42,3%. Центральное горячее водоснабжение, а также горячее водоснабжение от индивидуальных водонагревателей имеют только 42% и 46,5% домохозяйств соответственно, передает Finprom.kz.

Лучше всего в стране обстоят дела с интернетом. В 2020 году 86,9% домохозяйств имели мобильный интернет, в том числе в городской местности — 88%, в сельской местности — 84,9%. Мобильным интернетом население обеспечивают три оператора мобильной связи РК: Теле2/Altel, Kcell и Beeline.

Высокие показатели проникновения интернета обеспечены серьезной работой, проделанной в телекоммуникационном секторе страны. Субъекты сектора, в том числе национальные компании, операторы сотовой связи и другие игроки рынка активно инвестировали в развитие сектора. С 2017 года наблюдается динамичный рост инвестиций в сфере информации и связи. В целом в 2020 году сумма капвложений увеличилась на 37,2% и составила 140,9 млрд тг. В текущем году также фиксируется рост инвестиций в сектор телекома: по итогам четырех месяцев текущего года сумма составила 43,4 млрд тг — на 62,4% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Сейчас в Казахстане широкополосный доступ к интернету обеспечен в 118 городах и 4,5 тыс. сел. В этих населенных пунктах проживают 18,2 млн человек, или 97,2% всего населения страны. По состоянию на 1 июня текущего года в стране насчитывается 2,7 млн абонентов фиксированного интернета, использующих высокоскоростной широкополосный доступ — за пять лет их количество выросло на 23,2%. Тем временем число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, достигло уже 16,1 млн единиц — на 11% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Для дальнейшего обеспечения высокоскоростным интернетом сельских населенных пунктов в Казахстане инициированы два масштабных проекта, цель которых — довести качественный интернет до отдаленных сел. В течение трех лет, с 2019 по 2021 годы, операторы связи АО «Казахтелеком» и консорциум в составе АО «Транстелеком» и ТОО «SilkNetCom» за свой счет протянут более 20 тыс. километров волоконно-оптических линий связи. В результате высокоскоростной интернет получат больницы, школы и госучреждения, расположенные в 1,25 тыс. отдаленных сел.

Кроме того, в стране реализуется проект «250+», который предусматривает подключение к интернету сел с населением более 250 человек. К примеру, оператор мобильной связи «Мобайл Телеком-Сервис» с торговыми марками Tele2/Altel в 2020 году в рамках масштабного развертывания сетей в отдаленных селах установил 238 базовых станций. Компания не только устанавливает и подключает базовые станции, но и обеспечивает их обслуживание и поддержку дальнейшей работы. Интернет-трафик оператора заметно вырос: в 2020 году — сразу на 34%.

Помимо роста уровня проникновения интернета в стране растет и качество соединения. Субъекты телекоммуникационного сектора обеспечивают увеличение скорости интернета, в то же время цена на него остается одной из самых низких в мире. Так, по данным портала Speedtest, по состоянию на май текущего года скорость мобильного интернета в РК с начала года выросла с 19,52 до 29,7 Мегабит в секунду, а скорость фиксированного интернета — с 52,41 до 58,35 Мегабит в секунду. По итогам замеров Speedtest лидером по скорости и покрытию мобильного интернета в стране стал оператор Tele2.