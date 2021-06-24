Прямой эфир: PROFIT Industry & Energy Day 2021

Трансляция с конференции по информационным технологиям в промышленности и энергетике.

24 июня проходит онлайн-конференция PROFIT Industry & Energy Day 2021, где обсуждаются информационные технологии в промышленности и энергетике.

Мы подготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:50 — Открытие, приветственное слово

10:00 — Доклад: «Комплекс регуляторных и стимулирующих мер по цифровой трансформации промышленных предприятий». Айдар Какимжанов, заместитель председателя АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»».

10:15 — Доклад: «Промышленная робототехника — драйвер роста экономики». Владимир Туреханов, президент «Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники».

10:30 — Доклад: «Роботизация производства. Успешные кейсы в СНГ». Петр Смоленцев, коммерческий директор представительства в СНГ, Kuka.

10:50 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Цифровые двойники; Промышленные беспилотники; Экзоскелеты; Стимулы цифровизации.

11:40 — Доклад: «Что нужно учесть в цифровизации производства?». Тимур Дурмагамбетов, руководитель проекта и директор ТОО «А-Бизнес Казахстан».

12:00 — Доклад: «Восхождение на цифровой Олимп». Максим Гайфуллин, директор по цифровой трансформации ТОО «Казцинк».

12:20 — Доклад: «Цифровая трансформация в горной добыче и металлургии в реальных цифрах». Юрий Миронов, менеджер по продажам, Klinkmann.

12:40 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

12:50 — Доклад: «Цифровизация производства». Александр Гревцев, директор по информационным технологиям ТОО «Корпорация «Казахмыс»».

13:10 — Доклад: «Цифровые решения в производстве». Тельман Шуриев, руководитель направления «Механика и капитальное строительство» производственного департамента АО НАК «Казатомпром».

13:20 — Доклад: «Цифровой рудник: вызовы и решения. Опыт Алтыналмас». Жанара Аманжолова, вице-президент по ИТ АО АК «Алтыналмас».

13:40 — Доклад: «Аутсорсинг на производстве: мифы и рифы». Алексей Белимов, руководитель группы компаний ТОО «IT Support Group».

14:10 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

14:20 — Закрытие конференции.