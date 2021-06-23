Казахстанцы стали чаще жаловаться на интернет-магазины

Для защиты их прав разработают поправки.

С января по май 2021 года в министерство торговли и интеграции с жалобами на работу интернет-магазинов обратилось 556 казахстанцев. В результате им было возвращено около семи млн тенге. За весь 2020 год пожаловалось 689 человек, им вернули 13,2 млн тенге. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Проектом концепции законопроекта по защите прав потребителей предусмотрен отдельный раздел, посвященный усилению защиты прав потребителей электронной торговли, передает Kursiv.kz.

«Сегодня на рынке существуют интернет-магазины, не отличающиеся от реальных, добросовестно осуществляющих свою деятельность онлайн-субъектов. К примеру, злоумышленники создают сайт, заполняя его вымышленной продукцией с установлением цен ниже рыночных (с предложением скидок и распродаж), а также с опцией 100%-ной предоплаты безналичным расчетом посредством банковской карты. При этом после оплаты заказа товар до покупателя не доходит, а сам интернет-магазин исчезает», — сообщалось в документе.

Поэтому концепцией предложено законодательно установить минимальный перечень сведений при заключении электронного договора. Кроме того, предлагается при создании сайта ввести обязательную регистрацию и предоставление сведений об ответственном юридическом лице, а также подтверждение, что сайт действительно занимается электронной коммерцией.

Ранее сообщалось, что В Казахстане иностранные интернет-магазины будут платить налоги. В республике обеспечат фискальное равенство между отечественными и иностранными интернет-магазинами.