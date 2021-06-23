Когда появится интернет в отдаленных районах Алматы?

В управлении цифровизации города рассказали о сроках появления интернета в отдаленных районах южной столицы.

Доступ к Всемирной сети должен появиться у жителей Алатауского, Наурызбайского и Турксибского районов к 1 сентября. Об этом сообщил специалист управления цифровизации Арын Амантай. На сегодняшний день управление цифровизации вместе с компанией НЛС прорабатывает в виде пилота основные микрорайоны, где наблюдались проблемы с доступом в интернет, передает Sputnik.

«Нельзя говорить, что нет доступа к интернету. Это точечное обрабатывание. В том же Алгабасе есть такие адреса, где на одной улице есть интернет, а на другой просто связи нет. Поэтому ставить вопрос, что нет интернета вообще, это неправильно и некорректно. В микрорайоне Нуршашкан в Турксибском районе и микрорайоне Тастыбулак в Наурызбайском в виде пилота уже провели работы по монтажу кабелей и со следующей недели уже начнем принимать заявки и отрабатывать по каждому дому», — сказал Арын Амантай на общественном слушании о дошкольном и общем среднем образовании в Алматы.

Он сообщил, что в Алатауском районе по анализу управления цифровизации совместно с управлением образования выделены следующие микрорайоны — Мадениет, Боралдай, Алгабас, где были остро озвучены проблемы.

«В прошлом году, когда у нас был карантин, мы устанавливали базовые станции от мобильных операторов. Острые проблемы были в Кенсае в горной местности», — отметил он.

Сейчас управление цифровизации работает с компанией, чтобы к 1 сентября обеспечить интернетом отдаленные районы. В 10 микрорайонах проведены монтажные работы, и уже со следующей недели, с начала июля приступят к отработке заявок от частных домов.

Напомним — в начале июня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщал, что реализуется новый пилотный проект с технологией фиксированного беспроводного доступа к интернету. У жителей новых микрорайонов города будет возможность получить стабильный сигнал в 96 Мбит/сек. Проект охватывает микрорайоны Альмерек (600 зданий, 420 абонентов), Алгабас (1 500 зданий, 1050 абонентов), Нуршашкан (400 зданий, 280 абонентов) и Таусамалы (1 000 зданий, 700 абонентов).