Массовый сбой в работе смартфонов произошел у пользователей Android

Проблемы возникли у жителей России, США, Германии, Великобритании, Испании и Италии. Аналогичный сбой наблюдали и казахстанцы.

У некоторых пользователей Android-смартфонов произошел сбой в работе операционной системы. Это связано с приложением Google. На мобильных телефонах стало постоянно появляться сообщение «В приложении Google снова произошел сбой». Из-за этого использовать гаджет было невозможно. Неполадки начались вместе с нарушением работы сервисов Google, которые являются составной частью операционной системы Android. Люди жаловались, что не могут войти в аккаунт и использовать поисковые сервисы, передает Sputnik.

Как сообщается на сайте Downdetector, проблемы возникли у жителей России, США, Германии, Великобритании, Испании и Италии. Аналогичный сбой наблюдали и казахстанцы. В Google причину неполадок пока не комментировали. Весной владельцы Android-смартфонов сталкивались с аналогичной проблемой, когда произошел сбой сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, использующие сетевые компоненты. Тогда неполадки устранили за несколько часов.