Продажи умных браслетов Huawei выросли в десять раз

С 9 июня в Казахстанской рознице доступен смарт фитнес-браслет Huawei Band 6.

Новый продукт является одним из инновационных гаджетов компании с функцией круглосуточного мониторинга уровня насыщения крови кислородом SpO2. Она дополняет обширный набор инструментов мониторинга состояния здоровья: отслеживания пульса, качества сна, уровня стресса и других параметров. Одна из особенностей браслета — FullView дисплей.

Комфорт и точный мониторинг здоровья имеют большое значение для браслетов с искусственным интеллектом. С учетом этого направления Huawei Band 6 отвечает самым высоким требованиям к конструкции, материалам и различным технологиям. Вес гаджета составляет всего 18 г, что создает эффект нулевой чувствительности устройства и обеспечивает комфортный опыт ношения для мониторинга здоровья в течение всего дня. Помимо функций для тренировок и мониторинга параметров организма Huawei Band 6 может управлять воспроизведением музыки и затвором камеры смартфона, что пригодится при дистанционной съемке.

«Казахстанский и общемировой тренд показывают, что потребители отдают предпочтение устройствам, которые имеют функции флагманских часов, но по цене фитнес-браслета. Наш новый гаджет Huawei Band 6 является таковым, он совмещает в себе 96 тренировок, имеет большой FullView экран и способен держать заряд в течение 14 дней при обычном использовании. После запуска продаж Huawei Band 6 категория умных браслетов бренда Huawei выросла в 10 раз. По сравнению с 2019 годом (выход Band 4) за первые две недели продажи серии Band 6 выросли в 15 раз. Таким образом, Band 6 стал лучшим технологичным фитнес-браслетом, и портфель внутри категории носимых устройств занял 90%», — прокомментировал результаты продаж нового фитнес-браслета директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии Фан Джинйонг.

В Казахстане новинка доступна в двух цветах: «графитовый черный» и «розовая сакура». С 21 июня по 4 июля Huawei предлагает супер-цену — 29 990 тенге вместо 34 990 тенге. Также в обозначенный период каждый житель Казахстана, купивший фитнес-браслет Huawei Band 6, сможет получить скидку 15% от одного из крупнейших интернет-магазинов в СНГ Lamoda.kz, а также сертификат на 1000 бонусов от одного из лидеров каршериногового сервиса в Казахстане Anytime.kz.

Более подробная информация о получении дополнительных бонусов доступна на промо-сайте или в социальных сетях Huawei Device Казахстан.