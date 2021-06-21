Вице-министры по цифровой трансформации пройдут обучающий тренинг

Они изучат вопросы разработки единой ИТ-архитектуры госорганов, оптимизации правовой базы цифрового правительства, проблемы кибербезопасности.

Холдинг «Зерде» совместно с Астанинским хабом государственной службы и Программой Развития ООН организовал обучающие тренинги по цифровой трансформации государственных органов для цифровых вице-министров и директоров департаментов. Программа разработана Академией электронного управления Эстонии (eGA). В ходе обучения международные эксперты поделятся последними мировыми трендами в области цифровизации, передовыми практиками и бизнес-моделями Эстонии, Великобритании, Дании и Сингапура, а также обсудят с участниками эффективные методы реинжиниринга госуслуг и обозначат новые возможности цифровой трансформации госуправления.

В своей приветственной речи министр экономики и коммуникаций Эстонской Республики Таави Аас отметил, что пандемия показала многим странам, что одними из инструментов, помогающими преодолеть ограничения и препятствия, и обеспечивающими эффективную работу правительства, являются современные технологии и электронное правительство. Он также напомнил о необходимости обеспечения безопасного обмена данными между различными госорганами с соблюдением всех принципов защиты личных данных.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жамбакин подчеркнул, что на сегодняшний день внедрение технологий является наиболее эффективным и действенным инструментом для реализации структурных реформ. Понятие цифровой трансформации выходит за рамки применения технологий, так как трансформируются госаппарат и частный сектор, и, соответственно, вырабатываются новые подходы и способы деятельности с учетом технологий.

В период обучения участники изучат вопросы разработки единой ИТ-архитектуры госорганов, оптимизации правовой базы цифрового правительства, проблемы кибербезопасности, планирования политики, использования гибких техник управления проектами и принятия решений в контексте электронной демократии. Особое внимание будет уделено обсуждению основных направлений государственной программы «Цифровой Казахстан» и национального проекта «DigitEL». Программа пятинедельного тренинга включает восемь онлайн-сессий и серию видеокурсов.