Объявлены финалисты Kazakhstan Digital Accelerator

Они получили по 50 тысяч долларов на развитие стартапов.

Стали известны имена победителей среди стартап-проектов, участвовавших во втором потоке международной акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator. В этом году на участие в программе было отправлено порядка 150 заявок, но в финал вышли лишь 10 из них. Как отметил исполняющий обязанности председателя правления QazTech Ventures Диас Бексолтан, цель программы — помочь стартап-компаниям выйти на мировые рынки и масштабировать свои проекты, передает Zakon.kz.

«Финалистов обучали тому, как вести стартапы по маркетинговой части, отраслевым компетенциям. Все это прокачивалось здесь на протяжении трех месяцев. 50 тыс. долларов — это лишь начало. Если они покажут рост, то смогут привлечь и других инвесторов, в том числе — крупные венчурные фонды», — рассказал Багдат Мусин, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

По его словам, благодаря холдингу «Байтерек», который является инициатором программы, в Казахстане продолжает развиваться сфера IT-стартапов.

«Не устану повторять, насколько остро стартап-сообщество нуждается в участии государства. Поэтому мы будем поддерживать подобные инициативы, так как именно это позволяет создавать новые конкурентоспособные направления в экономике. Сам сравнительно недавно проходил аналогичный путь и понимаю, что посевные или ангельские инвестиции — это лишь незначительный шаг в развитии проекта, поэтому проводимая QazTech Ventures работа для развития стартап-экосистемы страны является надежным плечом для реализации и дальнейшей работы практически готового бизнеса, — пояснил министр.

Среди финалистов: Pyhton RPA Ltd, компания, разработавшая платформу по автоматизации бизнес-процессов, основанных на использовании искусственного интеллекта и роботов; SmarTestPrep, помогающая желающим поступить в зарубежные вузы; Logizi — настраиваемый калькулятор для просчета доставки товаров с целью улучшения обработки заказов; Bank4.me — удобный веб-сервис, позволяющий быстро совершать покупки в кредит как онлайн, так и офлайн; BeGame — первая децентрализованная платформа для облачного гейминга в Центральной Азии; Assist — платформа, где можно найти специалистов по кинематографии и даже съемочную группу; Recruit.ai — платформа на базе искусственного интеллекта, которая стремится сделать процессы рекрутеров и кандидатов намного проще; FloBoom — онлайн-платформа, которая помогает соединить покупателей и продавцов цветочных магазинов; IN-VR — платформа потоковой передачи виртуальной реальности для электронного обучения и организации мероприятий; AI Labs — интеллектуальный помощник по обслуживанию клиентов в сфере B2B.