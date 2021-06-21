Работу специальных экономических зон пересмотрят

Алихан Смаилов поручил в недельный срок доработать предложенные подходы по совершенствованию деятельности СЭЗ и внести соответствующий проект на рассмотрение.

Под председательством первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова состоялось заседание рабочей группы по вопросам повышения эффективности деятельности специальных экономических зон (СЭЗ). Напомним, 26 января т. г. на расширенном заседании правительства Глава государства отметил, что неэффективные СЭЗ должны быть ликвидированы, на них нельзя тратить бюджетные деньги, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В правительстве создали специальную рабочую группу, в которую вошли представители Счетного комитета, Агентства по стратегическому планированию и реформам, Международного финансового центра «Астана» и другие заинтересованные госорганы и организации. На заседании рабочей группы обсудили вопросы повышения эффективности деятельности СЭЗ. По итогам предложены меры оперативного и системного характера, которые будут направлены на активизацию работы по реализации проектов в СЭЗ, совершенствование деятельности управляющих компаний, а также обеспечение равной конкуренции для развития отечественных производителей. Алихан Смаилов поручил в недельный срок доработать предложенные подходы по совершенствованию деятельности СЭЗ и внести соответствующий проект на рассмотрение.

В настоящее время в Казахстане функционирует 13 СЭЗ, реализовано 303 проекта, создано более 20 тыс. рабочих мест. На территориях СЭЗ выпускается 136 видов продукции (из них более 30 новых видов продукции появилось благодаря реализации программы индустриализации), а также реализовано более 50 уникальных IT-проектов и услуг.