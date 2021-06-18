91% услуг социально-трудовой сферы в РК оцифровано

Главы МТСЗН и МЦРИАП обсудили промежуточные итоги цифровизации и планы до конца года.

Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин провели рабочее совещание по цифровизации социально-трудовой сферы. Они обсудили проделанную работу и задачи на текущий год, а также вопросы реинжиниринга уже оцифрованных государственных услуг. Кроме глав ведомств в совещании приняли участие вице-министры и директора департаментов МТСЗН и МЦРИАП, представители Комитета труда, социальной защиты и миграции, НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“», АО «ЦРТР», АО «НИКХ „Зерде“» и АО «НИТ».

Серик Шапкенов сообщил, что из 45 услуг, оказываемых в социально-трудовой сфере, 41 услуга (91%) предоставляется в электронном виде, 18 из них — проактивно, то есть автоматически, без участия гражданина. Также министр рассказал о реализуемых МТСЗН проектах, таких как Электронная биржа труда, цифровые центры занятости, Единая система учета трудовых договоров, Портал социальных услуг и др.

Представители МЦРИАП проинформировали о том, что с 1 июля контакт-центр «1411» будет переведен на платформу Единого контакт-центра «1414». В дальнейшем будет проведена совместная оценка деятельности контакт-центра по итогам второго и третьего кварталов. В свою очередь вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов сообщил, что в связи с нарастающей активностью пользователей Портала социальных услуг с 1 августа на базе АО «ЦРТР» планируется запуск контакт-центра по вопросам Портала социальных услуг.

«НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» проведет настройку автоматической маршрутизации звонков по вопросам Портала социальных услуг с контакт-центра 1414», — сказал он.

Ербол Оспанов также сообщил о ходе исполнения поручения Главы государства о полной оцифровке процессов, связанных с назначением пенсий и пособий.

«Основная задача — по возможности перевести данную услугу в проактивный формат, чтобы инициатором оказания услуг было государство, а не гражданин. Для этого необходимо наличие сведений о гражданине в информационных системах государственных органов. На сегодняшний день процесс назначения пенсионных выплат оцифрован таким образом, что требуется личное обращение гражданина с заявлением в госкорпорацию. Дальнейшее рассмотрение соответствия документов, формирование электронных пенсионных дел производится в информационных системах МТСЗН», — поделился вице-министр.

Работа в данном направлении продолжается, проводятся расчеты возможных вариантов полного перевода сведений о гражданине в информационные системы государственных органов. МТСЗН также работает над оптимизацией расходов по администрированию пенсионных выплат и пособий. В настоящее время каждое пособие или пенсионная выплата поступают в банки второго уровня и АО «Казпочта» как отдельный элемент, за каждый из которых уплачивается комиссионный сбор. Данное решение позволит ежегодно экономить порядка 4,5 млрд тенге на выплате комиссионных сборов.

Кроме того, в ходе совещания стороны обсудили оптимизацию проактивной государственной услуги «Назначение пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком до года». Так, благодаря сокращению количества SMS при диалоге с услугополучателем с двух до одной, с 1 июня количество успешно оказанных проактивно услуг выросло с 10% до 37%. До конца года планируется доведение данного показателя до 50%.

До конца года планируется провести оптимизацию еще ряда проактивных услуг:

— назначение социальной выплаты на случай потери работы;

— назначение социальной выплаты на случай потери кормильца;

— назначение государственного социального пособия по потери кормильца;

— назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности;

— назначение государственного социального пособия по инвалидности;

— назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава».

По итогам совещания стороны договорились продолжить активное сотрудничество по цифровизации социально-трудовой сферы.