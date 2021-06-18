Врач тратит кучу времени, чтобы найти код заболевания и внести в систему.

Разработчики сервиса «ДамуМед» диктуют врачам, как работать с системой, но не заинтересованы в «живых» разъяснениях медикам по работе с системой. По словам мажилисмена Гульдары Нурумовой, второй год подряд здравоохранение работает с максимальной нагрузкой в условиях пандемии, а с другой стороны — переживает сложный период становления цифровизации в здравоохранении, передает Liter.kz.

«С цифровизацией здравоохранения ожидаемого облегчения труда врачей не произошло. Наоборот, работа врача и медсестры усложнилась. Немалую роль в этом играет перечень медицинских услуг, который расписан на 358 страницах. Представьте себе сколько нужно времени врачу, чтобы найти нужный код заболевания, необходимые услуги и правильно занести все это в программу», — сказала депутат.

Кроме того, имеется ежемесячный план финансирования по двум разным источникам (ГОБМП и ОСМС), который разрабатывается и спускается каждой медицинской организации.

«Врач вынужден выполнять имеющийся план, чтобы не было перевыполнения или недовыполнения. При таком сложном разделении финансирования происходит путаница. Естественно, допускаются ошибки. Еще одна проблема — на сегодня основным поставщиком медицинских информсистем по Казахстану, (можно сказать, монополистом) является „ДамуМед“, к работе которого очень много вопросов. Так, нет интеграции „ДамуМед“ с порталами интегрированной системы лекарственного обеспечения и с порталом женщин фертильного возраста и регистра беременных. В результате врач данные заносит в „ДамуМед“ и вынужден повторно вносить все это и результаты обследований отдельно во все эти порталы. Разработчики этой информсистемы, как единственные поставщики в регионах, диктуют поликлиникам, как работать с ней, определяют алгоритмы и так далее», — заявила депутат.

Она считает, что разработчик информсистемы не заинтересован в расширении менеджеров, которые работали бы вживую с медицинскими сотрудниками. При этом вся статистика, отчетность до сих пор сдаются по старым формам. Отчеты формируются вручную.