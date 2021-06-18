Мобильным интернетом пользуется 87% сельских семей

Интернетизация села меняет к лучшему условия жизни населения и бизнеса.

Из года в год в Казахстане, как и во всем мире, технологические решения внедряются во все жизненные процессы как отдельных граждан, так и предприятий. Пандемия коронавируса заметно ускорила процесс цифровизации и технологического развития. В этих условиях интернет стал связующей «кровеносной системой» для жизнедеятельности человечества. Согласно данным Ranking.kz, в Казахстане более распространен мобильный интернет. К началу мая текущего года в стране насчитывалось уже 16,1 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — на 9,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За последние пять лет показатель растет в среднем на 7,3% ежегодно.

В секторе телекоммуникаций предприняли множество мер по увеличению доступности интернета для населения. Одна из главных задач в республике — обеспечение доступного интернета в сельской местности, где имеются ограничения из-за отдаленности от крупных городов и развитой инфраструктуры. Напомним: около 41% населения страны проживают именно в селах, так что вопрос крайне актуален. Для достижения этой цели в прошлом году был разработан проект «250+», который предусматривает подключение к интернету сел с населением более 250 человек. Реализация проекта легла на плечи операторов сотовой связи РК. Более того, операторы из группы компаний АО «Казахтелеком» — Kcell и Tele2/Altel — взяли на себя 65% всех расходов на строительство мобильных сетей в таких селах, притом, что проект будет иметь скорее социальный, нежели коммерческий эффект.

В целом в 2020 году инвестиции в сфере информации и связи увеличились сразу на 37,2% за год. По итогам же четырех месяцев текущего года инвестиции в секторе составили 43,4 млрд тг — сразу на 62,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Основными направлениями инвестиций в основной капитал в первом квартале 2021 года стали:

— замена старого оборудования;

— расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов;

— инвестиции во внедрение новых технологий;

— прочее.

В сложившихся условиях предприятия телекоммуникационного сектора — в том числе операторы сотовой связи — вкладывают в развитие сегмента в РК колоссальные средства, что способствует общему экономическому росту и имеет большое социальное значение.

В итоге в 2020 году к интернету в рамках проекта «250+» было подключено 928 сел. В целом проект предусматривает обеспечение мобильной связью и интернетом 1,6 тыс. сел по всей стране и охватывает более 1 млн сельских жителей. К концу 2021 года проект обеспечит гражданам в сельской местности доступ к современным онлайн-сервисам в области госуслуг, бизнеса, образования, здравоохранения и развлечений.

Благодаря реализации проекта и действиям мобильных операторов РК в 2020 году доля домохозяйств сельской местности, имеющих доступ к мобильному интернету, выросла до весомых 86,9%. При этом в семи регионах страны доля семей, имеющих мобильный интернет, превышает 90%. По данным Индекса доступности интернета (Internet Accessibility Index), покрытие мобильного интернета в РК составляет уже 96%. При этом цена на него остается одной из самых низких во всем мире.

Казахстанские села ожидаемо меняются с появлением доступа к мобильному широкополосному интернету. Скоростное web-соединение позитивно влияет не только на быт, но и, к примеру, на цифровизацию в сфере сельского хозяйства и общую картину занятости сельского населения.

Так, по данным обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2020 году количество предприятий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, имеющих доступ к сети интернет, увеличилось на 15,7%, до 4 тыс. Доля таких компаний от общего количества отчитавшихся предприятий в секторе достигла 56% (годом ранее — 53%). Получившие доступ к интернету предприятия активно пользуются всемирной сетью для получения заказов на товары и услуги, ведут социальные сети для взаимодействия с клиентами, партнерами и другими заинтересованными лицами и т. д.