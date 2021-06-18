Девять фильмов будут доступны для бесплатного просмотра в рамках Russian Film Festival.

В Казахстане пройдет первый онлайн-фестиваль российского кино Russian Film Festival (RFF). Он организован в коллаборации с мультимедийным сервисом Okko и станет первым подобным мероприятием, посвященным российскому кинематографу, на территории СНГ. Девять фильмов будут доступны для бесплатного просмотра в Okko с 21 июня по 11 июля.

Казахстанские зрители увидят подборку художественных, анимационных и документальных картин последних лет, многие из которых были отмечены наградами на российских и зарубежных фестивалях. Доступ к фильмам, вошедшим в программу фестиваля, будет бесплатным для новых пользователей платформы Okko. Russian Film Festival в Казахстане станет продолжением серии онлайн-фестивалей, организованных Роскино совместно с Министерством культуры РФ.

«Россию и Казахстан объединяют давние отношения в сфере культуры, искусства, образования. Министерствами культуры наших стран созданы благоприятные условия для сотрудничества в области разных видов искусства. Непрерывный культурный обмен поддерживается Днями России в Казахстане и Днями Казахстана в России, фестивалями и гастролями творческих коллективов. Я очень рада, что Russian Film Festival станет событием, которое поможет укрепить взаимоотношения в области кинематографии и создать новые культурные и деловые связи в нашей индустрии», — отметила Евгения Маркова, генеральный директор Роскино.

В рамках RFF будут показаны картины-участницы 77-го Венецианского кинофестиваля — новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», удостоенный специального приза жюри, и «Конференция» Ивана Твердовского о травме и ее переживании после теракта 2002 года в Театральном центре на Дубровке в Москве. Зрители увидят основанную на реальных событиях спортивную экшн-драму «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях, фэнтезийную костюмированную сказку Ренаты Литвиновой «Северный ветер» и зрелищную историческую мелодраму «Серебряные коньки». Также в программе — семейный приключенческий фильм «Пальма» и новая комедия Михаила Сегала «Глубже!». Анимационная программа будет представлена популярным мультфильмом «Белка и Стрелка: Карибская тайна». Впервые в программу Russian Film Festival войдет документальная лента «Медведи Камчатки. Начало жизни» о первом годе жизни бурых медведей, удостоенная национальной кинонаграды «Золотой орел» 2019 в номинации «Лучший неигровой фильм».

«Russian Film Festival в Казахстане — наш первый онлайн-фестиваль в СНГ. Мы очень рады началу сотрудничества с сервисом Okko, обладающим прекрасной библиотекой контента, и с большим интересом воспринявшим наше предложение. Вместе нам удалось собрать очень интересную и разнообразную программу свежих российский релизов, которые будут впервые представлены для жителей Казахстана онлайн. Кроме того, мы планируем ряд интересных мероприятий, которые позволят зрителям чуть лучше узнать героев и авторов наших фильмов. Следите за анонсами в социальных сетях Okko и RFF», — сказал Игорь Хомский, продюсер Russian Film Festival.

«Мы благодарны нашим партнерам из Роскино за доверие и возможность выступить эксклюзивной диджитал-площадкой для проведения Russian Film Festival в Казахстане. У нас за плечами позитивный опыт проведения крупных онлайн-фестивалей, которые были направлены на продвижение лучшего европейского кино в России: это и Фестиваль европейского кино, и кинофестиваль Франкофонии. Поэтому мы очень рады стать частью глобального проекта по продвижению российского кинематографа в странах СНГ. Мы считаем это важным событием для всей киноиндустрии в России и приложим все усилия, чтобы лучшие образцы российского кинематографа, которые были эксклюзивно доступны пользователям Okko в России, увидело как можно больше зрителей в Казахстане», — добавил Максим Евдокимов, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko.