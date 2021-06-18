Президент РК принял участие в Саммите ОИС по науке и технологиям

Касым-Жомарт Токаев высказал готовность к более широкому и глубокому обмену знаниями и технологиями.

Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия второго Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Мероприятие под девизом «Наука, техника и инновации: открывая новые горизонты» проходит под председательством Объединенных Арабских Эмиратов. Выступая в качестве председателя первого Саммита ОИС по науке и технологиям, Президент Казахстана от имени всех делегаций выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам и Генеральному секретарю ОИС за организацию виртуального саммита.

Говоря о беспрецедентных вызовах современности, Касым-Жомарт Токаев призвал к принятию скоординированных действий для достижения стабильного и процветающего будущего для стран ОИС и всей планеты. Глава государства напомнил, что исламский мир являлся ядром научной мысли. По его убеждению, нынешняя историческая миссия Организации заключается в движении вперед по пути научного прогресса, отдавая дань уважения великим личностям прошлого. Президент выразил признательность государствам ОИС за принятие на 47-й сессии Совета министров иностранных дел Организации специальной резолюции по случаю 1150-летия великого мыслителя Абу Насра Аль-Фараби. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Астанинская декларация первого Саммита и реализация Программы ОИС до 2026 года позволили своевременно определить наиболее актуальные цели и задачи дальнейшего развития Организации. Исходя из этого, в выступлении был озвучен ряд практических предложений.

Касым-Жомарт Токаев высказал готовность к более широкому и глубокому обмену знаниями и технологиями, отметив наличие современной комплексной инфраструктуры для научных исследований и разработок.

«Наш флагманский академический и научно-исследовательский институт — Назарбаев Университет, а также Astana IT Hub могут послужить базой для совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов в сферах искусственного интеллекта, Big Data и кибербезопасности», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что повышение качества образования и научных исследований должно стать приоритетом в деятельности ОИС. Он заявил о намерении Казахстана к 2025 году увеличить финансирование науки до 1%, а образования — до 7% от ВВП. Глава государства сообщил о готовности Казахстана выделить 100 грантов по программе бакалавриата в отечественных учебных заведениях для студентов из стран ОИС.

В выступлении также поднимались темы цифровизации экономики, улучшения качества государственных услуг. Обращаясь к участникам форума, Президент высказал убеждение, что будущее стран ОИС зависит успехов в научно-техническом и инновационном развитии.

«Мы разделяем общее понимание того, что исламский мир обладает значительным научным потенциалом. Однако нам необходимо увеличивать инвестиции в развитие человеческого капитала, в особенности, в качественное образование. Также жизненно важно укреплять и развивать наше научное сотрудничество. Именно благодаря этим мерам мы сможем возродить славу исламского мира в области науки и инноваций», — считает Глава нашего государства.

Завершая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев передал председательство Объединенным Арабским Эмиратам. Президент Казахстана поздравил Правительство и народ Эмиратов с 50-летием Независимости и успешным выходом спутника «Аль-Амал» на орбиту Марса, подчеркнув, что это достижение имеет огромную ценность для всего исламского мира.