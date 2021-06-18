Британская Alchemy Partners инвестирует в стартап казахстанцев 100 млн фунтов

Сделка позволит платежной компании ускорить рост.

Платежная компания DNA Payments Group, основанная казахстанскими бизнесменами Арифом Бабаевым и Нурланом Жагипаровым, подписала соглашение с частной инвестиционной компанией Alchemy Partners. Согласно договоренностям, британская фирма вложит в DNA Payments Group 100 миллионов фунтов стерлингов, передает Kursiv.

DNA обслуживает платежи более 45 тыс. продавцов, от крупных онлайн- и оффлайн-ритейлеров до малых и средних предприятий. Клиенты DNA с помощью мобильных терминалов совершают более 20 млн транзакций на сумму более 600 млн фунтов стерлингов в месяц.

По словам основателей DNA Payments Group, за последние несколько месяцев компания расширила набор решений для электронной связи и способов оплаты, предоставив предпринимателям возможность использовать такие сервисы, как Pay by Link, Checkout v3, ApplePay, Pay by Bank, PayPal, Open Banking и другие. Инвестиции Alchemy Partners дадут платежной компании возможность продолжить стратегию выборочных приобретений для расширения ее присутствия за пределы Великобритании.

«Эта сделка позволит нам ускорить рост и помогать еще большему количеству продавцов быстро и легко принимать платежи как в магазине, так и в интернете. Наши технологии и вертикальная интеграция дают нам беспрецедентное преимущество в обслуживании наших партнеров и клиентов, а также обеспечивают отличную основу для дальнейшего расширения», — отметили Бабаев и Жагипаров.

DNA Payments Limited авторизована и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Ариф Бабаев ранее работал в казахстанских «дочках» ABN AMRO и Royal Bank of Scotland, а также занимал позицию управляющего директора в Казкоммерцбанке. Нурлан Жагипаров несколько лет проработал исполнительным директором в Казкоммерцбанке, впоследствии руководил процессом интеграции Народного банка и Казкома. В 2018–2019 годах являлся членом правления АО «Народный банк».

Британская частная инвестиционная фирма Alchemy Partners основана в 1997 году. С этого момента компания инвестировала более четырех млрд фунтов стерлингов в компании и организации, расположенные в 14 странах мира.