Мон РК будет усиливать цифровое образование совместно с Mail.kz

Стороны подписали бессрочный меморандум, который, однако, не несет финансовых обязательств.

Министерство образования и науки будет усиливать цифровое образование совместно с национальным порталом электронного сервиса Mail.kz — стороны подписали соответствующий меморандум. В частности, МОН и Национальный портал электронного сервиса будут разрабатывать образовательные цифровые программы, а также проводить мероприятия по продвижению образовательной платформы и единого механизма авторизации пользователей — Edu.kz.

«С Mail.KZ мы сотрудничаем уже более двух лет. Казахстанский проект mail, обладая большими технологическими мощностями, одним из первых помогал и помогает реализовывать сервисы: проверку результатов ЕНТ, прямую трансляцию проведения республиканских конкурсов, олимпиад и других мероприятий. В этот раз мы договорились, что Национальный портал электронного сервиса будет помогать развивать Edu.kz и сервисы по дополнительному образованию, предоставляя свои технические возможности для всех пользователей страны. Меморандум бессрочный и не несет финансовых обязательств», — заявил Рустем Бигари, вице-министр образования и науки.

Согласно меморандуму Mail.kz на безвозмездной основе предоставит министерству национальный почтовый сервис Mail.kz и личный кабинет пользователя My.edu.kz, которые интегрированы с Национальной образовательной базой данных.

Меморандум вступил в силу со дня его подписания, с 10 июня текущего года.