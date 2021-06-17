В каких мобильных приложениях дети в Казахстане проводили больше всего времени с ноября 2020-го по апрель 2021 года.

По данным «Лаборатории Касперского», пальма первенства принадлежала YouTube — его доля составила около трети (31%) от всего объема времени, проведенного в десяти самых популярных приложениях. Примерно четвертую часть (24%) занял WhatsApp и еще 14% — TikTok. Казахстанская тройка лидеров совпадает с общемировой. Также в казахстанский топ-10 вошли игровые приложения Brawl Stars (6%), Roblox (7%) и Minecraft (2%), браузер Chrome (7%), YouTube Kids (4%), социальные сети Instagram (3%) и Likee (2%).

Статистика поисковых запросов показала, что чаще всего на всех языках мира дети искали на YouTube имена блогеров или названия каналов, связанные с видеоиграми, в частности — летсплеи, лайфхаки и обзоры новых персонажей. Самыми популярными русскоязычными игровыми каналами в прошедшие полгода были EdisonPts, Поззи, FixEye и EugenBro.

По-прежнему популярными категориями поисковых запросов на YouTube остаются «Музыка» и «Фильмы, мультфильмы и ТВ-шоу». Чаще всего искали мультфильмы «Леди Баг и Супер-Кот», «Гравити Фолз», «Щенячий патруль», «Отель Хазбин» и «Свинка Пеппа», а из видео — трейлеры к еще не вышедшему фильму «Годзилла против Конга», недавно вышедшей «Лиге справедливости Зака Снайдера» и выходившему на Disney+ минисериалу «ВандаВижен», а также сериалы «Кобра Кай» и «Очень странные дела». Что касается телевизионных шоу, самые распространенные запросы на русском языке звучали как «шоу маска», «пацанки», «голос дети» и «колледж стс».

Доля мемов среди поисковых запросов была относительно небольшой, около 2%, но видео с «польской коровой» (Dancing Polish Cow 10 Hours), лидировавшее в этой категории, набрало больше 18 млн просмотров.

«Мы решили выяснить, какие мобильные приложения находятся в топе у детей, ведь смартфон для многих из них сегодня — основной гаджет. Лидируют YouTube и TikTok, причем дети не только ищут интересные видео на этих платформах, но и активно создают их. Кроме того, не ослабевает интерес к видеоиграм, но играть с мобильных устройств, похоже, не так удобно. Так, мы увидели, что в течение последних 12 месяцев казахстанские дети, чаще, чем их сверстники из других стран, посещали сайты с видеоиграми именно с компьютеров. Поскольку в интернете, как и в жизни, встречаются люди с плохими намерениями, стоит регулярно напоминать детям о том, что необходимо соблюдать осторожность и не публиковать информацию, которая может быть использована для мошенничества и травли», — отметил Валерий Зубанов, коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии.