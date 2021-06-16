«Точка кипения» - уже в Алматы

Первое международное пространство коллективной работы открыло свои двери в Южной столице.

15 июня в Алматы менеджмент университете (AlmaU) начала работу первая международная «QAYNAR BULAQ. Точка кипения». Соответствующее соглашение сотрудничестве в рамках организации деятельности пространства подписали специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Песков, руководство AlmaU в лице ректора Ербола Сулейменова и президента вуза Асылбека Кожахметова, и председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас.

«Основными направлениями работы „Точки кипения“ станут мероприятия по темам, которые заинтересуют всех жителей города: образование, туризм и развитие городов, перспективные направления развития бизнеса, новые технологии — большие данные и искусственный интеллект», заявил на церемонии открытия ректор AlmaU Ербол Сулейменов.

«Точки кипения» создаются в России при поддержке АНО «Платформа НТИ» по поручению Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) с 2014 года. В июне 2021 года открыта первая международная площадка в Казахстане. Пространства предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов. Они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития, получать экспертную оценку своих проектов и инициатив. «Точки кипения» базируются в университетах, городских центрах, библиотеках и обустраиваются под решение задач региона, давая возможность резидентам быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, находить единомышленников, учиться и учить, менять к лучшему жизнь университета, города, региона.