Сайт электронного путевого листа запустят в июле

Информационная система обеспечит регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью.

С 1 июля в Казахстане заработает Единая система управления транспортными документами (ЕСУТД). Это информационная система обеспечивающая регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области автомобильного транспорта, и передачу формализованной информации о таких документах соответствующим уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса, передает Uchet.kz.

Система будет доступна по адресу Esutd.gov.kz. Для работы в ней лицам, являющимися участниками перевозочного процесса (перевозчики грузов и пассажиров, грузоотправители, грузополучатели, автовокзалы) необходимо пройти регистрацию.

Основными задачами внедрения ЕСУТД являются:

— упрощение процедуры оформления перевозочных документов для участников перевозочного процесса;

— автоматизация оборота товарно-транспортных накладных, путевых листов и медицинского освидетельствования, перевод сопроводительных документов в электронный формат;

— повышение безопасности перевозок грузов и пассажиров;

— повышение прозрачности перевозочной деятельности.

Согласно правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным приказом министра по инвестициям и развитию РК от 25 мая 2021 года, при оформлении путевого листа и товарно-транспортной накладной на грузовое АТС с технической допустимой максимальной массой более 3,5 тонн перевозчик и грузоотправитель обеспечивает его регистрацию в ЕСУТД. Кроме того, при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и багажа перевозчик оформляет путевой лист в форме электронно-цифрового документа и регистрирует в Единой системе управления транспортными документами. При этом перевозчик, осуществляющий нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, не позднее двух часов до начала осуществления перевозок оформляет путевой лист в Единой системе управления транспортными документами.

Эти меры позволят участникам перевозочного процесса не оформлять бумажные документы в нескольких экземплярах. Для тех, кто не зарегистрируется в единой системе, предусматривается административная ответственность за нарушение правил перевозок грузов и пассажиров, предусмотренных в КоАП РК. Штраф составляет от 5 до 25 МРП.