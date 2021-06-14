Стартует пятый сезон проекта ITeachMe

Молодежный инклюзивный лагерь поможет молодежи раскрыть их навыки.

В июне 2021 года в Алматы пройдет молодежный инклюзивный лагерь ITeachMe5.0. Организатором мероприятия является Общественный фонд «ITeachMe», при поддержке аппарата акима Алматы, Управления туризма Алматы и аппарата акима Жетысуского района города Алматы. В течение месяца в Казахстан проводились отборочные туры среди молодежи из социально-уязвимых слоев населения для участия в молодежном инклюзивном лагере ITeachMe5.0. Команда ITeachMe посетила 10 городов, среди которых — Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей, Кентау, Тараз, Талдыкорган и др.

Участие в отборочных турах оффлайн приняли более 300 участников, также было получено более 400 онлайн-заявок, но только сильнейшие, те, кто доказали свое стремление изменить свою жизнь к лучшему, прошли отборочные туры и стали студентами ITeachMe.

«Какие профессии сегодня востребованы? Какие навыки помогут молодежи зарабатывать здесь и сейчас? Многие сегодня задают себе эти вопросы. ITeachMe — всегда в тренде, и знает ответы на эти вопросы, ведь это не только обучающая программа для развития профессиональных навыков. ITeachMe — это система, которая изменяет сознание, помогает обрести веру в себя и свои способности, прийти к осознанию, что инвалидность не является преградой на пути к достижению целей, и если мы возьмем ответственность за свою жизнь, то наш путь будет максимально комфортным, и мы сможем реализовать свой профессиональный потенциал», — говорят авторы проекта.

Молодежный лагерь ITeachMe проходит в формате оффлайн, он раскрывает способности участников, позволяет увидеть им свой потенциал и зарядиться энергией для того, чтобы двухмесячное обучение онлайн прошло легко и продуктивно.