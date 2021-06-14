В Алматы запустили лабораторию по Smart City

Она действует на базе факультета информационных технологий в Казахстанско-Британском Техническом Университете.

Открыта лаборатория Smart City по программе Инновационных решений для крупных урбанизированных систем на базе КБТУ в городе Алматы. Ее запустили в 2020 году. Деятельность Almaty Smart City Lab направлена на подготовку IT-кадров и решение городских проблем с помощью цифровых решений. Партнерами в создании лаборатории выступила международная швейцарская организация IGLUS, а также Управление цифровизации Алматы.

Среди задач лаборатории – измерение эффективности городских систем в разрезе развития инфраструктуры (транспорт, экология и здравоохранение, качество жизни) за счет цифровизации. Еще одна важная задача лаборатории - подготовка кадров по образовательной программе магистратуры Smart City and Smart Systems. Вопросы цифровизации мегаполиса стали одним из приоритетов развития города за последние два года. Новая образовательная программа должна стать связующим звеном по экспорту ИТ-решений и «мозгов» не только для Алматы, но также и для Казахстана.