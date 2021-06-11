Казахстан считает нецелесообразным продолжать финансировать спутники KazSat

Наши спутники не выдерживают конкуренции с низкоорбитальными проектами.

Финансирование казахстанских спутников KazSat, которые не отвечают современным запросам, считается нецелесообразным. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Liter.kz.

«KazSat-2 и KazSat-3 загружены на 75%. Мы видим, насколько стремительно развиваются сегодня события в космической отрасли в части замены технологий. KazSat-2 и KazSat-3 являются геостационарными спутниками, они действительно предоставляют интернет, но скорость этого интернета — 10 мегабит в секунду на точку», — сказал на пленарном заседании мажилиса министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По его словам, на замену KazSat-2 необходимо 58 млрд тенге. При этом к 2024 году земной шар будет покрыт низкоорбитальными спутниковыми группировками, которые будут предоставлять интернет на уровне 200 мегабит в секунду на точку. То есть, гораздо выше, чем сегодняшняя скорость, предоставляемая спутниками KazSat-2 и KazSat-3.