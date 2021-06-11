Испытание на соответствие требованиям ИБ автоматизируют

Для этого создали портал Synaq.

Медет Искаков, директор департамента Государственной технической службы, рассказал о запуске портала по автоматизации бизнес-процессов по проведению одного из основных направлений монопольной деятельности — испытания на соответствие требованиям информационной безопасности. С этой был разработан интернет-портал Synaq.

«Текущая процедура испытаний довольно изнурительна, сопровождается большим объемом документов при подаче заявки на испытание. Это снижает оперативность работы, ведет к большим трудовым и временным затратам. Synaq позволит полностью автоматизировать процедуру испытаний», — поделился Медет Искаков.

Чтобы стать пользователем портала, необходимо иметь ЭЦП юридического лица и пройти процедуры регистрации в целях подписания и согласования всех необходимых документов. Для удобства заявителей предусмотрено отображение статусов направленных заявок и запросов, а также получение уведомлений на электронную почту об изменении статуса, что в целом повышает информированность заявителей, а также обеспечивается прозрачность бизнес-процесса.

Сейчас в ведомстве ожидают вступления в силу соответствующего НПА, после которого подача заявки на испытание будет осуществляться исключительно через Synaq.