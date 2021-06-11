Госслужащие Казахстана сразятся в кибертурнире

Он станет регулярным, с переходящим кубком.

26 июня в столице состоится «1XBET Qazaqstan Qyzmet Cyber Cup: Заманға Сай». Госслужащие высшего эшелона (национальные компании и общественные объединения) сыграют друг с другом на игровой приставке Sony PlayStation в FIFA 21. Киберспортивное мероприятие будет проходить на территории Astana IT University, а трансляцию можно будет наблюдать в прямом эфире на официальном YouTube-канале Qazaq Cybersport Federation.

«Нам бы хотелось показать казахстанских госслужащих с другой, новой стороны. Чтобы они выглядели привлекательнее и понятнее для нового поколения. Многие думают, что госслужащий — это всегда про строгий костюм, серьезное лицо и отсутствие эмоций. На самом деле это не так. В госслужбе работают многогранные личности, которые так же, как и, мы идут в ногу со временем», — говорит Казбек Жангазиев, исполнительный директор QCF.