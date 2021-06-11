В Кыргызстане будут готовить специалистов по машинному обучению

На рынке труда они пользуются большим спросом.

Специалисты по машинному обучению и искусственному интеллекту — одни из самых востребованных в мире. В Кыргызстане готовятся запустить подготовку таких кадров. Об этом рассказал ректор Кыргызского государственного технического университета Мирлан Чыныбаев, передает Sputnik.

«Как вы знаете, в IT-сфере есть свои специализации. Самая востребованная и дефицитная из них — это машинное обучение и искусственный интеллект. К сожалению, кыргызстанские университеты только готовятся запустить подготовку по этому направлению, но на рынке уже повышенный спрос на специалистов этой сферы», — рассказал Чыныбаев.

В конце мая Министерство образования и науки Кыргызстана разработало программу трансформации вузовского образования в модель «Университет 4.0» на 2021–2023 годы. Ее цель — создание университетской экосистемы нового формата с разнообразными исследовательскими и творческими проектами, свободным пространством для создания инноваций, многосторонними платформами для технологических прорывов, генерации передовых бизнес-идей.