Цифровизация рождает курьеров?

Депутат Конуров заявил, что больно смотреть на молодых людей, которые вынуждены разносить еду.

Руководитель фракции «Народная партия Казахстана» Айкын Конуров в ходе рассмотрения на пленарном заседании мажилиса отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год заявил об отказе фракции поддержать его. Помимо прочего он заявил о том, что не достигнуты показатели в борьбе с безработицей.

Так, например, в отчете заявлено о создании 100 тысяч рабочих мест за счет цифровизации. Но, по мнению депутата, это нельзя считать достижением, поскольку создание рабочих мест за счет цифровизации предполагает развитие отечественной IT-сферы, а не расширение числа курьеров в службах доставки.

«Большая часть рабочих мест была создана в электронной коммерции. Упоминается создание рабочих мест компанией Glovo. Но недавние трудовые конфликты с курьерами этой и аналогичных компаний показали уязвимость, низкое качество подобных рабочих мест и ущербный характер трудовых отношений», — заявил он.

Айкын Конуров подчеркнул, что создание «правильных» рабочих мест за счет цифровизации предполагает создание новых проектов, которые смогут обеспечивать граждан высокими доходами. Но это никак не относится к генерации молодежи с курьерскими сумками за спиной.

«Нам больно смотреть на этих молодых людей, которые вынуждены разносить еду. И это мы называем цифровизацией?», — высказался депутат.