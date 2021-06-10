Apple запустила «двойной» VPN, но в Казахстане он работать не будет

Private Relay предназначен для скрытия поведения пользователя при просмотре веб-страниц от интернет-провайдеров и рекламодателей.

Компания Apple запустила Private Relay, представленный ранее на конференции WWDC 2021. Это VPN, встроенный в облачный сервис iCloud и перенаправляющий пользовательские запросы через два ретранслятора. За это его уже прозвали «двойным VPN». Private Relay входит в новую подписку iCloud+ наряду с другими новыми функциями приватности.

Решение позволяет избавиться от слежки и дает возможность посещать заблокированные сайты. Private Relay соединяет пользователя с сервером, контролируемым Apple, а тот, в свою очередь, передает данные с веб-ресурсов без демонстрации им IP-адреса владельца устройства Apple. Именно это и позволяет скрыть любую связанную с IP-адресом информацию, включая текущее местоположение пользователя.

Между тем, воспользоваться сервисом не смогут жители нескольких стран, в числе которых — и Казахстан (а также Белоруссия, Колумбия, Египет, Саудовская Аравия, ЮАР, Туркменистан, Уганда, Филиппины и Китай). Интересно, что в Китае Private Relay не будет доступен по «регуляторным причинам», а вот причины, по которым Apple не станет предлагать новый сервис в других вышеупомянутых странах, в компании не называют.