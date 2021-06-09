Крупнейший онлайн-супермаркет в Казахстане отмечает трехлетие

Все лето будет действовать акция на бесплатную доставку на заказы от любой суммы.

3 июня 2021 года казахстанский стартап по доставке продуктов питания Arbuz.kz — самый крупный онлайн супермаркет в Казахстане — объявил о запуске акции на бесплатную доставку (0 тенге) на заказ от любой суммы.

Ежедневно Arbuz доставляет 1500 заказов в Алматы и Нур-Султане. Доставка осуществляется собственными машинами и курьерами. В апреле 2021 года Arbuz.kz запустил экспресс-доставку за 1 час. Как подчеркивает Алексей Ли, генеральный директор сервиса, акция с бесплатной доставкой — это подарок для удобства клиентов, которым теперь не нужно теперь собирать корзину до нужной суммы, чтобы сделать заказ: «Мы часто слышим от наших постоянных клиентов, что возникают ситуации, когда вдруг закончилось молоко или детское питание. Теперь, вы можете оформить заказ даже на 1 тенге, и вам привезут его бесплатно. Эта акция продлится все лето».

Бизнес модель которую исповедует Arbuz.kz — вертикально-интегрированная: широкий контролируемый ассортимент (все, что вам нужно — в одном месте), ценовая гибкость, доставка день в день. Например, продукция от местного фермера «в одно касание» попадает на стол к клиенту. Благодаря тому, что доставщики — сотрудники компании, можно полностью контролировать желаемый customer experience. И поскольку данный формат фактически повторяет столетнюю бизнес-модель обычного супермаркета, после формирования лояльной базы клиентов формируется устойчивая и самоокупаемая финансовая модель.

«На глобальном рынке сейчас существует несколько моделей онлайн-доставки продуктов питания, в которых есть четыре категории: скорость, цена, ассортимент и качество. В зависимости от того, на какие из них вы фокусируетесь, получается новая модель», — пояснил Арман Сулейменов, управляющий директор Arbuz.kz.