Совершенствуя онлайн-банкинг

Сбербанк постоянно находится в поиске лучших решений для усовершенствования своих сервисов дистанционного обслуживания.

Одним из них стало внедрение системы управления контейнерами Red Hat OpenShift Container Platform для онлайн-банкинга. Решение было предоставлено одной из крупнейших российских IT-компаний «Инфосистемы Джет». 2021 год для Сбербанка Казахстан ознаменован переходом на новую версию онлайн-банкинга. Для этого финансовой организации потребовалась технология контейнеризации.

«Мы постоянно улучшаем клиентский опыт, и роль цифровых сервисов в этом сложно переоценить. Переход на приложение с микросервисной архитектурой — еще один шаг на пути кардинального развития мобильного банкинга. Это открывает для нас потрясающие перспективы по выводу нового функционала: мы ускорим Time-To-Market, не повлияв при этом на взаимодействие клиентов с банком, — комментирует Нурсултан Таскаранов, заместитель председателя правления ДБ АО „Сбербанк“. — Вклад в это команды „Инфосистемы Джет“ значителен: инженеры развернули платформу Red Hat OpenShift Container Platform за месяц, и в кратчайшие сроки мы приступили к новому циклу развития нашего мобильного приложения с широким набором новых функций и возможностей для клиентов».

Платформа управления контейнерами Red Hat OpenShift Container Platform развернута на ИТ-инфраструктуре банка. Чтобы обеспечить работу онлайн-банкинга, установлен и настроен стек дополнительных служб. Речь идет о хранилище данных на базе Redis, service mesh на базе Consul от HashiСorp, системе управления секретами Vault от HashiСorp, распределенном хранении транзакций в Apache Kafka, трассировке сервисов на основе Jaeger, а также средстве хранения и поиска логов ElasticSearch и системе мониторинга Prometheus.

«Решения с открытым кодом enterprise-уровня прочно вошли в арсенал ИТ-средств финансовых компаний по всему миру. Red Hat OpenShift Container Platform дает тот уровень безопасности и стабильности, а также возможности для масштабирования, которые отвечают высоким стандартам лидеров в банковской сфере. С их помощью компания сможет предлагать качественный клиентский сервис и развиваться», — говорит Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ.

Созданная экосистема позволяет заказчику развивать новые сервисы в контейнерном окружении с соблюдением жестких требований безопасности и надежности. Разработанное решение позволяет быстро изменять функционал онлайн-банкинга, включая вывод новых продуктов вместе с гарантированной доступностью сервисов для конечных пользователей.

«Сейчас бизнес переживает глобальный переход на технологии контейнеризации. В то же время наши клиенты с разной географией присутствия и из разных отраслей сталкиваются с колоссальной нехваткой квалифицированных специалистов в области DevSecOps. И с этого чаще всего начинается наше сотрудничество с клиентами в большинстве проектов, — отмечает Александр Краснов, руководитель лаборатории DevSecOps „Инфосистемы Джет“. — Финальным аккордом развертывания Red Hat OpenShift Container Platform и необходимых для ее работы компонентов в Сбербанке в Казахстане стала подготовка пакета документов по работе с системой, описанием параметров настроек, принципов работы каждого дополнительного ИТ-инструмента. Теперь ИТ-команда банка имеет все необходимое для развития экосистемы микросервисов своими ресурсами».

В настоящее время платформа управления контейнерами успешно поддерживает среды разработки, тестирования и продуктивной эксплуатации онлайн-банкинга. Сервисная команда «Инфосистемы Джет» продолжит сопровождать работу системы.