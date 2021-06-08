Полицейских для борьбы с онлайн-мошенниками стали готовить в Алматы

Сотрудников обучают борьбе с хакерами.

Вопрос дополнительной подготовки кадров стал актуальным после того, как значительно увеличилось количество преступлений в онлайн-сфере. В прошлом году решено было открыть Центр по подготовке специалистов по противодействию киберпреступности на базе Академии МВД, передает Nur.kz.

«Обучение в большей степени строится на практике. Порядка 70% всего учебного процесса — это практические занятия, когда слушатели курса самостоятельно раскрывают те или иные правонарушения. 30% занимает теория. Мы обучаем современным методам расследования и раскрытия киберпреступлений, обнаружения и фиксации доказательств. Поскольку изменяются современные технологии, то, что было актуально вчера, сегодня уже устарело. Поэтому мы стараемся для обучения привлекать специалистов, которые имеют дело с такими преступлениями», — рассказывает заместитель начальника академии по учебной работе полковник полиции Жанат Дильбарханова.

Также в подготовке кадров участвуют и другие организации и ведомства, которые задействованы в противодействии киберпреступности. С их помощью пополняется информационная база центра, используются возможности этих организаций в совершенствовании учебного процесса.

Кроме того, в этом году в академии открылся новый факультет № 1, где теперь проходят обучение будущие начальники департаментов полиции. Сейчас на факультете проходят курс подготовки заместители начальников ДП со всех регионов страны. Всего слушателей на курсе — 19. Обучение проводится в течение трех месяцев. Будущих начальников учат не только тому, как управлять персоналом и руководить ведомством, но и выступать перед СМИ, обучают финансовой и правовой грамотности, огневой и боевой подготовке. Обучение будущих начальников ДП. Фото: NUR.KZ.Петр Карандашов