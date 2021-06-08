В Казахстане запускают систему учета электронных путевых листов

В будущем инспекторы транспортного контроля на передвижных и стационарных постах будут останавливать транспортные средства только при наличии какого-то правонарушения.

С 1 июля в Казахстане должна начать работать Единая система учета транспортных документов. В июне проводится пилотный проект по ее внедрению. В инспекции транспортного контроля по Алматы рассказали, как будет работать этот проект, сообщает Uchet.kz.

«Комитет транспорта разработал систему интеллектуального транспортного контроля, которая заключается в документальной проверке. С 1 июля эта система должна быть задействована. Документы, обязательные при перевозке грузов, должны будут регистрироваться в ИС „Единая система учета транспортных документов“. В ней есть три роли: грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель. В дальнейшем это все приведет к тому, что мы уйдем от прямого контроля. Наши инспекторы будут меньше и реже останавливать. В последующем инспекторы транспортного контроля на передвижных и стационарных постах будут останавливать транспортные средства только при наличии какого-то правонарушения», — рассказал на онлайн-совещании уполномоченный по этике Инспекции транспортного контроля по городу Алматы Комитета транспорта Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Арман Ертурин.

В системе реализован сервис поддержки обратной связи, внесение предложений по усовершенствованию работы. Контроль будет осуществляться дистанционно — через считывание государственных регистрационных номерных знаков грузового автотранспортного средства будет определяться наличие электронного путевого листа в единой ИС. При отсутствии в единой системе документа владелец автотранспортного средства привлекается к административной ответственности — будет сформировано предписание о необходимости уплаты административного штрафа. Размер штрафа для физлиц составляет 5 МРП, для субъектов малого бизнеса 10 МРП, для субъектов среднего бизнеса — 15 МРП, для субъектов крупного бизнеса — 25 МРП. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается.