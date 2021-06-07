Портал «Правительство для бизнеса» запустят в Казахстане

Предлагается не просто оцифровать существующие услуги, а сделать полную ревизию, оптимизацию и реинжиниринг всех госуслуг и мер поддержки.

О том, как в РК собираются оптимизировать услуги для бизнеса, рассказал глава Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев на V республиканском форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции, передает Sputnik.

«Мы попытались посчитать все требования к бизнесу и остановились на отметке в 30 тысяч. Одних только законов, затрагивающих бизнес, у нас порядка 200», — заявил Кулибаев.

Он отметил, что на основе опыта развитых стран в новой регуляторной политике будут изменены «правила игры», исключены неактуальные, избыточные, дублирующие требования к бизнесу.

«Все оставшиеся и новые требования будут оцифрованы и сведены в единый реестр. Он станет единой правовой базой с исчерпывающим набором требований и условий для бизнеса. Такая работа — не разовая акция. Мы хотим создать постоянно работающий механизм эффективного регулирования», — добавил глава НПП Атамекен.

В этой связи он попросил Агентство по противодействию коррупции также присоединиться к этой работе и взять на рабочий контроль ревизию требований при проведении антикоррупционной экспертизы НПА. В будущем все услуги и меры поддержки для бизнеса будут оказываться в едином окне — портале «Правительство для бизнеса».

«Сейчас порядка 20 организаций (Даму, Байтерек и так далее) предоставляют бизнесу более 570 госуслуг и мер господдержки. Они разрознены, нет общей и системной кооперации», — заявил Кулибаев.

По его словам, 90% госуслуг переведено в электронный формат. Но за бортом остались 10% наиболее востребованных услуг из-за слабой интеграции между различными ведомствами (услуги в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства).

«Считаем, что все госуслуги и меры поддержки бизнеса должны быть оцифрованы, исходя из нового регулирования и новых правил. Для этого мы хотим не просто оцифровать существующие услуги, а сделать полную ревизию, оптимизацию и реинжиниринг всех госуслуг и мер поддержки. Следует изменить привычную форму цифровизации госуслуг, когда в электронный формат переводится только подача заявки, а весь процесс остается „ручным“», — добавил Тимур Кулибаев.

Как отметил спикер, цифровизация должна касаться всего процесса — от подачи заявки до выдачи документов. Влияние человеческого фактора должно быть исключено на всех стадиях. Поэтому, исходя из нового регулирования, нужно сначала выстроить бизнес-процессы, а затем заниматься оцифровкой.