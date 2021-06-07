Мобильное приложение для предпринимателей появится в Казахстане

e-Salyq-Business облегчит регистрацию ИП и исчисление налогов.

В правительстве презентовали функционал мобильного приложения «e-Salyq-Business», которое призвано облегчить ведение предпринимательской деятельности, в том числе — открытие и закрытие ИП, исчисление и уплату налогов, заполнение налоговой отчетности. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, совещание на тему «Внедрение мобильного приложения «e-Salyq-Business» прошло в правительстве под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Мобильное приложение позволит в онлайн режиме пройти регистрацию в качестве ИП, выбрать или сменить налоговый режим, выдать чек, сформировать/отправить налоговую отчетность, уплатить налоги, получать уведомления/справки, управлять платежами, получать отдельные услуги со стороны органов государственных доходов. Разработчики автоматизировали исчисление налогов и социальных платежей, заполнение и представление налоговой отчетности, ведение учета доходов и налогов.

Запуск «e-Salyq-Business» в пилотном режиме запланирован на июль текущего года. Ожидается, что на первом этапе количество пользователей составит порядка 100 тыс. человек. Смаилов отметил важность создания благоприятных условий для занятия людьми бизнесом, в том числе — в части выполнения налоговых обязательств. Первый заместитель премьер-министра поручил усилить работу в этом направлении.