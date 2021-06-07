Казахстанцев освободят от бумажных справок при приеме на работу
Сервис позволит работодателю самостоятельно запросить необходимые справки на нового сотрудника.
Казахстанцев освободят от необходимости предоставлять бумажные справки при приеме на работу. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции. По словам министра, в Казахстане тестируется новый сервис, который будет дистанционно отправлять необходимые документы сразу работодателю, передает Kazpravda.kz.
«Есть такие процессы, которые касаются и граждан, и бизнеса. Например, прием на работу. Оказывается, справки выдаются миллионы раз, за которыми люди приходят в ЦОНы или на портал электронного правительства. Бизнес-структуры требуют справки о несудимости, в части психо- и наркоконтроля, подтверждение адреса. Уже сейчас мы тестируем, до конца года планируем сделать сервис, благодаря которому человеку вообще не нужно будет никуда эти справки нести», — сообщил Мусин.
Министр отметил, что новый сервис позволит работодателю самостоятельно запросить необходимые справки на нового сотрудника.
«Работодатель введет ИИН, кликнет на галочку — какую информацию он хочет запросить. Человеку придет SMS о том, готов ли он предоставить работодателю эти данные в электронном формате. Если он ответит „OK“, то мы выгрузим работодателю эту информацию из баз данных. То есть, хождение между работодателями и ЦОНами прекратится», — отметил Мусин.