Узбекистан и Беларусь договорились о сотрудничестве в сфере электронного правительства

Подписан меморандум о сотрудничестве между Центром управления проектами электронного правительства и Национальным центром электронных услуг Беларуси.

В рамках участия делегации Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана на международном форуме «ТИБО-2021» подписан меморандум о сотрудничестве между Центром управления проектами электронного правительства и Национальным центром электронных услуг Беларуси. Основная цель меморандума — практическое сотрудничество и обмен опытом между Узбекистаном и Беларусью в сфере электронного правительства, передает CentralAsia.

В рамках меморандума стороны договорились о совместной работе и обмене опытом по приоритетным направлениям, представляющим взаимный интерес. В их числе — развитие инфраструктуры, информационных систем и ресурсов электронного правительства, развитие национального портала электронных государственных услуг и др.

РУП «Национальный центр электронных услуг» (НЦЭУ) является инфраструктурным оператором важнейших межведомственных информационных систем, составляющих основу электронного правительства в Республике Беларусь. Среди основных задач НЦЭУ — оказание электронных услуг для граждан и организаций, построение государственной системы оказания электронных услуг.