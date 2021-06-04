Прямой эфир: PROFIT Finance Day 2021

Трансляция с конференции, посвященной финансовым технологиям в Казахстане.

4 июня проходит онлайн-конференция PROFIT Finance Day 2021, где обсуждаются информационные технологии в финансовом секторе. И карантин с новой реальностью, и в целом давление финтеха заставляет финансовый мир перестраиваться и импровизировать, изменяя свое отношение к новым веяниям.

Мы подготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:50 — Открытие, приветственное слово

10:00 — Доклад: «Инициативы государства глазами рынка». Константин Пак, директор сектора финансовых технологий и инноваций, Ассоциация финансистов Казахстана.

10:20 — Доклад: «Финтех и банки: заклятые друзья?». Бекжан Мутанов, заместитель генерального директора FinTech Hub МФЦА.

10:40 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Open API у банков; RPA-технологии.

11:40 — Доклад: «Роботизация и искусственный интеллект в обслуживании клиентов, операционных и регуляторных процессах». Евгений Щербинин, генеральный директор ТОО «Prime Source».

12:00 — Доклад: «Проверка контрагентов в интернет-банке: повышаем ценность ДБО для клиентов». Иван Черноскутов, руководитель проекта «Светофор для банков», СКБ Контур.

12:20 — Доклад: «Облачная инфраструктура для бизнеса — сфокусируйтесь на главном!». Мурат Зандаров, начальник управления активных продаж, Казтелепорт; Олег Чен, генеральный директор ТОО «Bloomzed».

12:40 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

12:50 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Экосистемы и маркетплейсы; Мобильные финансы; Цифровой тенге.

13:50 — Кейсы: «Управление безопасностью данных как часть Data Governance». Оксана Пиргалина, начальник отдела информационной безопасности AO «Евразийский Банк».

14:10 — Кейсы: «Фонд «Даму»: как мы перешли в онлайн». Айтмухамед Жакып, управляющий директор, Фонд развития предпринимательства «Даму».

14:30 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

14:40 — Закрытие конференции.