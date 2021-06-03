Хакеры украли с банковских счетов более двух млрд тенге

Преступники открыли 250 платежных карт, на которые с использованием вредоносной программы зачислялись денежные средства из банков.

В Алматы осудили членов транснациональной киберпреступной организации «Карбанак/Кобольт». Двух участников приговорили к 8 годам лишения свободы. В период с 2016 по 2017 годы отдельные лица путем взлома информационных систем похитили свыше 2 млрд тенге у двух казахстанских банков и покушались на хищение еще 8 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Как уточнили в прокуратуре Алматы, преступники открыли 250 платежных карт, на которые с использованием вредоносной программы зачислялись денежные средства из банков. В последующем карты были вывезены в Европу (Россия, Германия, Чехия, Эстония, Испания, Швейцария, Словакия, Польша, Нидерланды, Литва, Бельгия, Франция), где средства обналичивались через банкоматы.

Остальные члены организации установлены и находятся в международном розыске. Карбанак/Кобольт – транснациональная киберпреступная организация, занимавшаяся атаками на банки во всем мире. На ее счету ограбления более 100 банков в 40 странах мира, ущерб от деятельности составляет около 1 млрд долларов.